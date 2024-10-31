Солистка CHVRCHES Лорен Мэйберри анонсировала первый сольный альбом

По словам самой Мэйберри, в Vicious Creature она хотела отказаться от установки «быть милой», которая, как она считает, сдерживает многих женщин. Лорен также рассказала, что на визуальную эстетику альбома повлияли мюзиклы «Кабаре» (1966) и «Чикаго» (1975).