Солистка CHVRCHES Лорен Мэйберри анонсировала первый сольный альбом

Вокалистка британской синти-поп-группы CHVRCHES Лорен Мэйберри представит дебютную сольную пластинку Vicious Creature 6 декабря.
В релиз войдут 12 композиций, посвященные темам сексуальности, расширению прав и возможностей, раскрытым «с глубоко личной точки зрения», уточняет NME. На лонгплей оказали влияние такие исполнители, как Тори Эймос, Фиона Эппл, PJ Harvey, All Saints и Sugababes.
По словам самой Мэйберри, в Vicious Creature она хотела отказаться от установки «быть милой», которая, как она считает, сдерживает многих женщин. Лорен также рассказала, что на визуальную эстетику альбома повлияли мюзиклы «Кабаре» (1966) и «Чикаго» (1975).
В качестве анонса артистка выпустила сингл Crocodile Tears с ярким звучанием 80-х. В клипе на песню, снятом в VHS-эстетике, девушка бездельничает в постели в футболке My Bloody Valentine.
Ранее о выходе первого студийника под своим именем объявил Олли Александр из коллектива Years & Years.