Аварийные дома в Шелехове снесли после вмешательства прокуратуры

В Шелехове после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома. Как отметили в пресс-службе регионального ведомства, администрация города долго ничего не предпринимала для сноса расселенных зданий. А те несли угрозу для жизни и здоровья горожан.
— Не принимались меры к сносу пяти расселенных аварийных многоквартирных домов. На этом основании прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании местной администрации снести расселенные многоквартирные дома в установленном порядке, — поделились в надзорном органе.
Так, суд принял решение удовлетворить требования прокурора и сейчас дома уже снесли.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре женщина попала под колеса микроавтобуса. Она переходила дорогу по регулируемой «зебре».