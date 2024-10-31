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Аварийные дома в Шелехове снесли после вмешательства прокуратуры

Они несли угрозу жизни и здоровью горожан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома. Как отметили в пресс-службе регионального ведомства, администрация города долго ничего не предпринимала для сноса расселенных зданий. А те несли угрозу для жизни и здоровья горожан.

— Не принимались меры к сносу пяти расселенных аварийных многоквартирных домов. На этом основании прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании местной администрации снести расселенные многоквартирные дома в установленном порядке, — поделились в надзорном органе.

Так, суд принял решение удовлетворить требования прокурора и сейчас дома уже снесли.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре женщина попала под колеса микроавтобуса. Она переходила дорогу по регулируемой «зебре».