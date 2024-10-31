Совмин направил больше денег на изучение недр в счет расходов на внешний госдолг. Это следует из постановления белорусского правительства № 802 от 30 октября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что правительство Беларуси поручило Министерству финансов увеличить в 2024 году расходы, предусмотренные Министерству природных ресурсов на охрану природной среды, 5,480 миллиона рубля. Указанная сумма денежных средств будет направлена на финансирование работ, касающихся геологического изучения недр.
В постановлении отметили, что названные расходы было принято увеличить за счет снижения расходов республиканского бюджета, которые были предусмотрены на обслуживание внешнего государственного долга.
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