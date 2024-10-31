Дмитрий Демешин о проблемных стройках Хабаровского края: «Будем создавать единую службу заказчика»

«К сожалению, частные застройщики не сильно заинтересованы в том, чтобы расселять аварийный фонд, но мы через механизмы комплексного развития территорий начали их к этому побуждать. План-график переселения из аварийного фонда утвержден до 1 января 2030 года. Мы для себя цели наметили, ждем принятия решений на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Демешин.