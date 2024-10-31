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Дмитрий Демешин о проблемных стройках Хабаровского края: «Будем создавать единую службу заказчика»

В ходе «прямой линии» губернатору Дмитрию Демешину поступили вопросы, касающиеся проблемных строек в регионе.

Источник: Губерния онлайн

Одной из таких является детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре — работы на объекте временно заморожены из-за отсутствия финансирования. Глава региона отметил, что одним из вариантов решения может стать переоборудование объекта в окружной медицинский центр.

«Большой проблемный вопрос — детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре. По нему активно работаем, смотрим разные варианты завершения многолетней стройки», — заявил Дмитрий Демешин.

Кроме того, Дмитрию Демешину поступило обращение по поводу текущего строительства амбулатории в Найхине. С учетом дополнительных работ подрядчик предлагает продлить сроки исполнения госконтракта до конца июня 2025 года.

«Поручение Минстрою и главе Нанайского района — сдать объект к майским праздникам. Мы много сдаем объектов, но подрядчики подводят. В 2024 году будет построено 13 медицинских объектов. В плане на 2025 год — еще 16», — сказал Дмитрий Демешин.

Также глава региона заявил о необходимости создания единой службы заказчика.

Помимо этого, во время «прямой линии» прошло обсуждение вопроса расселения граждан из аварийного жилья. Сейчас в Хабаровском крае 988 домов, признанных аварийными после 2017 года. В них проживает более 16 тысяч человек.

«К сожалению, частные застройщики не сильно заинтересованы в том, чтобы расселять аварийный фонд, но мы через механизмы комплексного развития территорий начали их к этому побуждать. План-график переселения из аварийного фонда утвержден до 1 января 2030 года. Мы для себя цели наметили, ждем принятия решений на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Демешин.