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В Октябрьском житель Татарстана отдал на хранение мефедрон 17-летнему племяннику: его осудили на 11,5 лет «строгача»

В Башкирии житель Татарстана дал подростку мефедрон и получил 11,5 лет колонии.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Октябрьский перед судом предстал житель Татарстана. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

В минувшем мае 33-летний мужчина купил у знакомого мефедрон. Он употребил наркотик сам, а потом предложил его 17-летнему племяннику. Остатки запрещенного средства и еще один пакетик он отдал своему подростку на хранение.

Ситуация попала в поле зрения сотрудников полиции. На мужчину завели уголовное дело по статьям за незаконное приобретение, сбыт наркотиков, а также склонение к их потреблению несовершеннолетнего.

Октябрьский городской суд назначил жителю Татарстана 11,5 лет колонии строгого режима.

— Материалы в отношении подростка и другого фигуранта дела выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.

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