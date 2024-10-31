В Октябрьском житель Татарстана отдал на хранение мефедрон 17-летнему племяннику: его осудили на 11,5 лет «строгача»

В башкирском городе Октябрьский перед судом предстал житель Татарстана. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
В минувшем мае 33-летний мужчина купил у знакомого мефедрон. Он употребил наркотик сам, а потом предложил его 17-летнему племяннику. Остатки запрещенного средства и еще один пакетик он отдал своему подростку на хранение.
Ситуация попала в поле зрения сотрудников полиции. На мужчину завели уголовное дело по статьям за незаконное приобретение, сбыт наркотиков, а также склонение к их потреблению несовершеннолетнего.
Октябрьский городской суд назначил жителю Татарстана 11,5 лет колонии строгого режима.
— Материалы в отношении подростка и другого фигуранта дела выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.
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