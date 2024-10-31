Уникальный музей современных биотехнологий распахнул свои двери в Приморье

Также можно увидеть настоящую картину из бактерий с их уникальными цветами и формами. Экспонат «Биоремедиация» позволяет узнать о тайной жизни бактерий и их вкусовых предпочтениях, которые помогают очистить планету от мусора. Многие не знают, что едят бактерии, но еще меньше людей знают, что среди съедобных для микроорганизмов субстанций есть те, которые вредят окружающей среде. Биоремедиация — это способ переработки вредных веществ на безопасные компоненты, очищая экосистемы.