Уникальный музей современных биотехнологий распахнул свои двери в Приморье

Посещение музея современных биотехнологий бесплатно, но требуется предварительная регистрация по ссылке. В музее представлено восемь интерактивных экспозиций, демонстрирующих возможности биотехнологий в современном мире.
Экспозиция «Искусство» объединяет классическое искусство и науку, показывая, как микробиологические технологии используются для очистки произведений, подвергшихся воздействию плесени. Разработки российских ученых уже применяются при реставрации некоторых полотен в Третьяковской галерее. На инсталляции можно поиграть, пытаясь самостоятельно очистить картину от плесени и грибов, соблюдая осторожность, чтобы не повредить краски. Это настоящий квест.
Также можно увидеть настоящую картину из бактерий с их уникальными цветами и формами. Экспонат «Биоремедиация» позволяет узнать о тайной жизни бактерий и их вкусовых предпочтениях, которые помогают очистить планету от мусора. Многие не знают, что едят бактерии, но еще меньше людей знают, что среди съедобных для микроорганизмов субстанций есть те, которые вредят окружающей среде. Биоремедиация — это способ переработки вредных веществ на безопасные компоненты, очищая экосистемы.
На стенде «Аквабио» специальные подводные очки с поляризацией покажут видео о водорослях, аквакультуре и аквапонике, хитине и его применении, а также о частях водных живых систем, полезных для пищевой промышленности и применения в космосе. Внимание! Без очков контент не будет виден.
Заместитель председателя приморского правительства Николай Стецко отметил, что подобные экспозиции видел только на выставке «Россия». Единственный подобный музей был создан на ВДНХ два года назад. Площадка поддерживается государством и его регионами. В бывшем павильоне Микробиологической промышленности СССР создан интерактивный музей биотехнологий, партнёры фестиваля, начатого на ВДНХ в рамках выставки «Россия».
На сегодняшний день доступна регистрация на посещение музея до конца ноября. Те, кто не может посетить музей очно, могут совершить виртуальное путешествие в мир современного биотеха через онлайн-музей. Проект реализуется ПИШ ДВФУ в партнёрстве с Федеральным исследовательским центром биотехнологий РАН при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.