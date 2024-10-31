В Самаре у дорог расставляют бочки и ящики с песком для водителей

С 1 ноября в Самаре планируют организовать содержание дорог по зимнему регламенту, но все будет зависеть от погоды. На сложных участках, в том числе спусках и подъемах, уже размещают бочки и ящики с песком или пескосолью. Подготовку к зиме обсудили в городской администрации.