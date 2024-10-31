В Самаре у дорог расставляют бочки и ящики с песком для водителей

С 1 ноября в Самаре планируют организовать содержание дорог по зимнему регламенту, но все будет зависеть от погоды. На сложных участках, в том числе спусках и подъемах, уже размещают бочки и ящики с песком или пескосолью. Подготовку к зиме обсудили в городской администрации.
«С их помощью во время пробуксовки автомобилисты смогут самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Всего по городу установят около 80 таких емкостей, их будут регулярно наполнять», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего такие ящики с песком востребованы у водителей большегрузного транспорта. У дорог ящики и бочки хорошо заметны, их специально окрашивают в красный цвет. Также сейчас рассматривается вопрос дежурства тягачей в период снегопадов. В прошлые годы такая техника не применялась.
Возможно, она будет стоять на базах подрядных организаций до момента, пока кому-то не потребуется помощь на дорогах. Помимо этого, к предстоящей зиме власти планируют закупить 13 единиц снегоочистительной техники и погрузчиков.