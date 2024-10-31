Нижегородские врачи спасли новорождённую весом 485 граммов

Нижегородские врачи спасли новорождённую девочку весом 485 граммов. Малышка появилась на свет на 25-й неделе беременности в областном перинатальном центре ГКБ 40. Об этом рассказал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Известно, что на момент рождения девочка не могла самостоятельно дышать, питаться и поддерживать температуру тела.
— Сейчас Полина готовится к снятию с ИВЛ и самостоятельному дыханию. Ребенок подрос и весит уже 765 граммов, — приводит слова заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Эдуарда Гузикова главред МИА «Стационар пресс».
В медучреждении ребенка выхаживают с 26 сентября. В реанимации такие дети обычно проводят около 70 дней, затем месяц они находятся в отделении патологии новорождённых.
Напомним, что мальчик-богатырь по имени Марк весом 5 кг 790 граммов родился в Нижегородской области в 2023 году. А вес самой крупной девочки, родившейся в регионе, составил 5 кг 100 граммов. Её назвали Вера. Самыми маловесными стали мальчик Демид весом 348 граммов и девочка Полина весом 310 граммов.
Также самыми популярными именами в Нижегородской области в 2023 году стали София и Михаил. За год в регионе родилось 574 Софии и 595 Михаилов.
Всего в прошлом году в регионе появилось на свет 23 358 детей. К слову, в Нижегородской области по-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек. Так, за это время на свет появились на свет 12 050 мальчиков и 11 308 девочек.