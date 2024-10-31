Платить больше не придется, мусорных площадок прибавится: 12 наивных вопросов эксперту про смену регоператора в Самарской области

В Самарской области с 1 ноября 2024 года договоры на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенные с ООО «ЭкоСтройРесурс», будут прекращены. Теперь вывозом мусора займется новый региональный оператор — АО «Экология». Председатель профильной комиссии общественной палаты Самарской области, руководитель центра ЖКХ-контроль Виктор Часовских прокомментировал, следует ли жителям региона ждать каких-либо изменений и исчезнут ли переполненные мусорные баки.
Тарифы будут прежними.
— Изменится ли оплата за вывоз ТКО для граждан?
— Нет, не изменится. Пока тарифы остаются прежними до 1 июля 2025 года.
— Тарифы по вывозу мусора для жителей частного сектора и города будут разными?
— Нет, все тарифы едины. Они будут рассчитываться по новой системе по количеству зарегистрированных жителей в помещении.
— Станут ли в Самаре чаще вывозить мусор или контейнеры будут переполнены?
— Это будет зависеть от того, какой договор подпишет региональный оператор с перевозчиками мусора. Есть санитарные требования, в соответствии с которыми вывоз мусора в летнее время происходит один раз в сутки. Зимой — раз в двое суток.
— Будут ли отходы отправлять на переработку, например, пластик?
— Это определит новый региональный оператор. Переработка обязательно будет, я думаю.
Площадок станет больше
— Планируют ли поставить больше контейнеров по области и Самаре в частности? Или же их достаточно?
— Нет, контейнерных площадок не хватает. По области из насчитывается 3 200, этого мало. Насколько я знаю, правительство области приняло решение о выделении дополнительных средств на оборудование контейнерных площадок и закупку контейнеров. Будет увеличено количество мусорных площадок.
— Кто следит за порядком рядом с контейнерами?
— Ответственный за контейнерную площадку собственник земельного участка. Если он находится в собственности многоквартирного дома, то за порядок на площадке отвечает управляющая организация. Если земельный участок находится на муниципальной земле, за его состояние отвечает муниципалитет.
Зона ответственности.
— То, что навалено рядом, регоператор убирает или это не его зона ответственности?
— За мусор, наваленный рядом с контейнерами, региональный оператор не отвечает. Он может убирать только те отходы, которые находятся в контейнере.
— Что будет с крупногабаритным мусором? Граждане часто выкидывают мебель, доски, остатки от ремонта.
— Крупногабаритный мусор должен также вывозиться по мере накопления контейнеров для крупногабаритного мусора. Такие контейнерные площадки должны быть возле жилых домов.
— Часто бывает, что мусор невозможно вывезти, так как рядом все заставлено автомобилями. Есть ли какие-то правила, которые можно применить в отношении владельцев авто, которые мешают проезду техники?
— Да, это правила благоустройства, в которых прописано, что не должно быть помех для вывоза твердых коммунальных отходов. За этим должны следить административные комиссии районов и принимать решения в отношении владельцев автомобилей. Также за эти должна смотреть государственная автомобильная инспекция.
— Какие отходы нельзя выбрасывать в контейнер?
— В контейнер можно выбрасывать только отходы бытовой жизнедеятельности. Все остальное выбрасывать запрещено. Остатки пищи, тары, упаковки и так далее.
— Должен ли региональный оператор вывозить растительные отходы? Напиленные деревья, например.
— Вопрос спорный. Насколько я знаю, было такое решение, которое определяет, что после уборки территории ветки, листья и спиленные остатки деревьев должны вывозиться оператором.
— Что делать, если мусор не вывозят своевременно?
— Есть телефоны регионального оператора, куда можно позвонить. Предварительно нужно зафиксировать факт невывоза мусора и сообщить оператору адрес, по которому это находится. Оператор обязан принять заявку и отреагировать. Сейчас региональный оператор должен заключить договоры с перевозчиками, которые и будут заниматься вывозом отходов.