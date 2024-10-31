Движение ограничат по улицам Баррикад и Щедрина в Иркутске до 15 февраля

В Иркутске на участках сразу двух улиц ограничат проезд машин до 15 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет начнет действовать с восьми утра 8 ноября.
— Движение транспорта закрыто по ул. Щедрина от здания № 37 до пересечения с ул. Сарафановская, по ул. Баррикад от здания № 51/8 до пересечения с ул. Фридриха Энгельса, по ул. Баррикад от пересечения с ул. Детская до пересечения с ул. Ушаковская, — поделились в администрации.
Такая мера связана с проведением работ по возведению тепломагистрали от ТК-7Е по ул. Баррикад. Водителей просят учитывать введенные ограничения при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома.