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Движение ограничат по улицам Баррикад и Щедрина в Иркутске до 15 февраля

Проезд на трех участках закроют с восьми утра 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на участках сразу двух улиц ограничат проезд машин до 15 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет начнет действовать с восьми утра 8 ноября.

— Движение транспорта закрыто по ул. Щедрина от здания № 37 до пересечения с ул. Сарафановская, по ул. Баррикад от здания № 51/8 до пересечения с ул. Фридриха Энгельса, по ул. Баррикад от пересечения с ул. Детская до пересечения с ул. Ушаковская, — поделились в администрации.

Такая мера связана с проведением работ по возведению тепломагистрали от ТК-7Е по ул. Баррикад. Водителей просят учитывать введенные ограничения при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове после вмешательства прокуратуры снесли аварийные дома.