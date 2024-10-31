Движение ограничат по улицам Баррикад и Щедрина в Иркутске до 15 февраля

— Движение транспорта закрыто по ул. Щедрина от здания № 37 до пересечения с ул. Сарафановская, по ул. Баррикад от здания № 51/8 до пересечения с ул. Фридриха Энгельса, по ул. Баррикад от пересечения с ул. Детская до пересечения с ул. Ушаковская, — поделились в администрации.