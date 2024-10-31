Остановочный пункт «Улица Фруктовая» перенесли в Нижнем Новгороде

Остановочный пункт «Улица Фруктовая» на автобусных маршрутах А-17, А-28, А-62, А-64, Т-40 и Т-82 при движении в направлении улицы Усилова перенесен ближе к дому № 3 (корпус № 1) на улице Фруктовой. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.