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Остановочный пункт «Улица Фруктовая» перенесли в Нижнем Новгороде

Информацию предоставили в ЦРТС.

Источник: Freepik

Остановочный пункт «Улица Фруктовая» на автобусных маршрутах А-17, А-28, А-62, А-64, Т-40 и Т-82 при движении в направлении улицы Усилова перенесен ближе к дому № 3 (корпус № 1) на улице Фруктовой. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

«При этом остановочный пункт “Улица Фруктовая” в направлении улицы Родионова остается на прежнем месте», — добавили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке улицы Гвардейцев в Нижнем Новгороде.