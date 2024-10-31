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Омский министр образования Иван Кротт покинул свой пост

Губернатор Виталий Хоценко уже подписал распоряжение.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Омской области Иван Кротт ушел в отставку. Чиновник заминал эту должность с апреля 2023 года.

Как прокомментировал свой уход Иван Кротт, губернатор Омской области Виталий Хоценко освободил его от должности министра образования и зампреда правительства 21 октября.

Иван Кротт также добавил, что по-прежнему остается в Омской области и будет работать в сфере образования. В планах у экс-чиновника преподавать в Омском педагогическом университете.

Особое внимание чиновник собирается уделить своей семье.