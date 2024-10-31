Светофоры отключили на перекрестке Ленина и Тимирязева в Иркутске

В Иркутске в самом центре города отключили светофоры. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы региона, такая мера связана с плановым ремонтом на электросетях.
— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 18:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Ленина — Тимирязева, — поделились в пресс-службе администрации.
Водителей и пешеходов просят отнестись с понимаем к проводимым работам. А при проезде перекрестка ориентироваться на дорожные знаки и разметку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 8 ноября закроют для проезда три участка на улицах Баррикад и Щедрина.