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Светофоры отключили на перекрестке Ленина и Тимирязева в Иркутске

Это связано с проведением работ на электросетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в самом центре города отключили светофоры. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы региона, такая мера связана с плановым ремонтом на электросетях.

— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 18:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Ленина — Тимирязева, — поделились в пресс-службе администрации.

Водителей и пешеходов просят отнестись с понимаем к проводимым работам. А при проезде перекрестка ориентироваться на дорожные знаки и разметку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 8 ноября закроют для проезда три участка на улицах Баррикад и Щедрина.