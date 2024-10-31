«Артековцы» из Хабаровска получили миллион рублей на образование

Хабаровские школьники блестяще выступили на конкурсе «Большая перемена» (0+), завоевав призовые места и денежные сертификаты. Церемония награждения состоялась в Международном детском центре «Артек», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Особого успеха добилась ученица гимназии № 1, которая стала лауреатом первой степени. Она получила миллион рублей на образование и саморазвитие, а также ценные баллы к портфолио, которые помогут ей при поступлении в высшие учебные заведения.
На конкурсе в вызове «Познавай Россию» (0+) хабаровская школьница представила увлекательный проект — квест-тур по краевой столице. В основе проекта — интересные локации, захватывающие головоломки и погружение в историю Хабаровска.
Также денежными сертификатами на сумму 200 тысяч рублей были награждены школьники из гимназии восточных языков № 4 и Математического лицея Хабаровска.
Напомним, что конкурс, являющийся флагманским проектом Движения Первых, фокусируется на развитии ключевых навыков для успешного будущего: командной работе, креативности, умении решать задачи и работать с информацией. За четыре сезона «Большая перемена» объединила более 5 миллионов участников, школьников, студентов и педагогов из разных уголков страны, а также из-за рубежа. В отличие от традиционных олимпиад, «Большая перемена» оценивает не только знания, но и практические навыки, которые так важны в современном мире.
Приз для победителей международного трека из числа выпускников школ — возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских университетах. Международный трек «Большой перемены» проходит при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).