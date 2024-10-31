«Артековцы» из Хабаровска получили миллион рублей на образование

Напомним, что конкурс, являющийся флагманским проектом Движения Первых, фокусируется на развитии ключевых навыков для успешного будущего: командной работе, креативности, умении решать задачи и работать с информацией. За четыре сезона «Большая перемена» объединила более 5 миллионов участников, школьников, студентов и педагогов из разных уголков страны, а также из-за рубежа. В отличие от традиционных олимпиад, «Большая перемена» оценивает не только знания, но и практические навыки, которые так важны в современном мире.