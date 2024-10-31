В Таганроге установили новые светофоры

«Считаю, что в условиях, когда количество автомобилей на улицах постоянно растет, очень важно отрегулировать транспортные и пешеходные потоки так, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя на дороге комфортно, а главное, безопасно», — написала Светлана Камбулова.