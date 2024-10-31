В Таганроге установили новые светофоры

«Считаю, что в условиях, когда количество автомобилей на улицах постоянно растет, очень важно отрегулировать транспортные и пешеходные потоки так, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя на дороге комфортно, а главное, безопасно», — написала Светлана Камбулова.
Светофоры появились на перекрестках: ул. Кузнечная / 10-й пер., ул. Александровская / 16-й пер., ул. Бакинская / 4-я линия. Светофор на перекрестке ул. Социалистическая / пер. Парковый установлен на внебюджетные средства.
Модернизация светофорного оборудования продолжится в 2025 году. В настоящее время в Таганроге 16 светофоров имеют срок службы более 25 лет, их необходимо заменить на современные светодиодные приборы.
«В планах на 2025 год начать с реконструкции светофоров на ул. Дзержинского/ ул. Фрунзе и на пересечении ул. Москатова и Марцевского треугольника», — добавила Светлана Камбулова.
Недавно для обеспечения безопасности участников движения на въезде в новую часть Волгодонска установили дорожные столбики.