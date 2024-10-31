Открытые люки, дорожные работы, ДТП: пробки во Владивостоке снова на 9 баллов

В числе проблем, которые автомобилистам и пассажирам общественного транспорта мешают вернуться домой сегодня, горожане называют, например, мелкие ДТП. В двух случаях, если верить очевидцам, сломались автомобили скорой помощи: один заглох на улице Выселковой, тормозя движение в сторону Снеговой Пади, другой — на Некрасовском путепроводе стоит без колеса, мешая потоку в сторону пригорода. Также очевидцы предупреждают, что на улице Некрасовской после Гоголевской развязки в сторону путепровода зияет открытый люк (вероятно, автомобиль скорой помощи потерял колесо именно в этой ловушке). Также сообщают о ДТП на улице Светланской в районе остановки «Дальзавод» (затор, как обычно, тянется в сторону Луговой) и на съезде со Снеговой на «Молодежную».