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Открытые люки, дорожные работы, ДТП: пробки во Владивостоке снова на 9 баллов

Дорожные заторы во Владивостоке к 18 часам 31 октября достигли 9 баллов по оценке 2ГИС, сообщает ИА DEITA.RU.


Источник: ДЕЙТА

В числе проблем, которые автомобилистам и пассажирам общественного транспорта мешают вернуться домой сегодня, горожане называют, например, мелкие ДТП. В двух случаях, если верить очевидцам, сломались автомобили скорой помощи: один заглох на улице Выселковой, тормозя движение в сторону Снеговой Пади, другой — на Некрасовском путепроводе стоит без колеса, мешая потоку в сторону пригорода. Также очевидцы предупреждают, что на улице Некрасовской после Гоголевской развязки в сторону путепровода зияет открытый люк (вероятно, автомобиль скорой помощи потерял колесо именно в этой ловушке). Также сообщают о ДТП на улице Светланской в районе остановки «Дальзавод» (затор, как обычно, тянется в сторону Луговой) и на съезде со Снеговой на «Молодежную».

Транспортный поток на Эгершельд тормозят работы на канализационном коллекторе на перекрёстке улиц 1-й Морской и Посьетской. Замечены дорожные рабочие и на перекрёстке улиц Выселковой, Анны Щетининой и Бородинской (объезжать через Выселковую затор на проспекте 100-летия Владивостока — гиблое дело).

Наконец, дорожные работы ведутся на развязке улиц Басаргина и Сочинской. «Дорожные гении решили, что держать реверсивное движение по 15 минут в 18 часов вечера — это отличная идея», — негодуют автомобилисты.

В местном телеграм-канале уточняют, что речь об асфальтировании улицы Новороссийской.