Владимир Пресняков впервые выступит с сольным концертом на ВТБ Арене 16 ноября

Российский певец Владимир Пресняков представит свою специальную сольную программу на большом концерте в Москве. Шоу под названием «Выше радуги» пройдет на ВТБ Арене 16 ноября, в субботу.
Поддержат певца своими выступлениями такие исполнители, как Полина Гагарина, Иванушки International и Александр Иванов из группы «Рондо». Кроме них, на сцену выйдет и Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова.
Уверен, каждый из вас испытывал то самое чувство вселенской любви, свободы и искренней веры во все хорошее. Давайте вместе вспомним это состояние и погрузимся в него с помощью музыки и самых счастливых воспоминаний. Сделаю для этого все, что от меня зависит!
Владимир Пресняков.
певец.
Многие знают Владимира Преснякова по его хитам «Замок из дождя» (1994), «Зурбаган» (1986) и «Стюардесса по имени Жанна» (1992). Поклонники также не обходят вниманием и его новые композиции: «Слушая тишину» (2020), «Все нормально» (2021) и «Ты у меня одна» (2020).
Ранее певец признался, что иногда специально оттягивает начало шоу ради опаздывающих поклонников.