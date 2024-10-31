Владимир Пресняков впервые выступит с сольным концертом на ВТБ Арене 16 ноября

Уверен, каждый из вас испытывал то самое чувство вселенской любви, свободы и искренней веры во все хорошее. Давайте вместе вспомним это состояние и погрузимся в него с помощью музыки и самых счастливых воспоминаний. Сделаю для этого все, что от меня зависит!