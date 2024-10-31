В День народного единства парковки в Воронеже будут бесплатными

В Воронеже в понедельник, 4 ноября, в День народного единства платные парковки будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней. Автомобилисты смогут бесплатно оставить машины в центре города. Информация об этом появилась на сайте концессионера платных парковок. При этом в субботу, 2 ноября, парковки будут платными.