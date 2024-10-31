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В День народного единства парковки в Воронеже будут бесплатными

При этом они будут работать в платном режиме 2 ноября.

В Воронеже в понедельник, 4 ноября, в День народного единства платные парковки будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней. Автомобилисты смогут бесплатно оставить машины в центре города. Информация об этом появилась на сайте концессионера платных парковок. При этом в субботу, 2 ноября, парковки будут платными.

РИА «Воронеж» сообщало, что текущая рабочая неделя будет продленной — шестидневной. Зато следующая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с праздником.

Ранее РИА «Воронеж» публиковало измененный в связи с Днем народного единства график многофункциональных центров «Мои документы» и почтовых отделений.