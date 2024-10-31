Что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 2 ноября, которую называют Дедовой

В Беларуси православные верующие 2 ноября 2024 года отмечают Дмитриевскую, или Димитриевскую Родительскую субботу. Каждый год дата Родительской субботы меняется. Название свое она получила по причина дня памяти великомученика Димитрия Солунского — его вспоминают 8 ноября. Однако в народе Дмитриевскую Родительскую субботу называли Дедовой из-за перехода осени к зиме. В Беларуси было название Дзяды.
Дмитриевская Родительская суббота, традиции.
На Родительскую субботу посещали специальные поминальные службы в храмах, ставили заукопойные свечи, писали записки. С собой всегда старались брать продукты. Как правило, это был хлеб, крупы, мука, печенье, конфеты, растительное масло. Продукты оставляли в церкви в специально обозначенных для этого местах.
Дома на Родительскую субботу накрывали поминальный стол, за которым собирались все близкие, а также родственниками. Главным блюдом являлась кутья. Речь идет про постную кашу. Одно место за столом оставляли пустым. Оно было предназначено для умерших родственников.
Дмитриевская Родительская суббота, что нельзя делать.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Запрещено злоупотреблять алкоголем, переедать. Не стоит говорить плохо об усопших родственниках. Кроме того, Родительская суббота не подходит для гаданий. Также в этот день нельзя проводить свадьбы, венчаться.
Дмитриевская Родительская суббота, что можно делать.
По традиции, на Родительскую субботу рекомендуется сходить в церковь не специальную поминальную службу, а также написать записки и поставить свечи. После посещения храма дома накрывают поминальный стол. За ним собираются все родственники, а одно место оставляют пустым. Предки верили, что усопшие родственники обязательно придут на ужин. Также на Родительскую субботу посещают кладбища.
Дмитриевская Родительская суббота, народные приметы.
Согласно приметам, западный ветер предупреждает про затяжные осадки. Птицы, которые садятся на крышу, указывают на ухудшение погоду. А холодную погоду предвещают воющие волки.
Ранее мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще мы собрали новогодние спектакли и представления для детей 2024−2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купить билеты.