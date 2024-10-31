Что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 2 ноября, которую называют Дедовой

По традиции, на Родительскую субботу рекомендуется сходить в церковь не специальную поминальную службу, а также написать записки и поставить свечи. После посещения храма дома накрывают поминальный стол. За ним собираются все родственники, а одно место оставляют пустым. Предки верили, что усопшие родственники обязательно придут на ужин. Также на Родительскую субботу посещают кладбища.