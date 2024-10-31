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75 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

Бангладеш и Республика Малави поставили в Ростовскую область более 75 тонн табака.

Источник: Комсомольская правда

С 28 по 30 октября 2024 года на батайском складе в Ростовской области проверили качество более 75 тонн импортного табачного сырья, сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Сырье происхождением Бангладеш и Малави ввезли автомобильным транспортом, — уточнили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что продукция была поставлена в соответствии с нормами в области карантина растений. После этого были выданы необходимые документы, разрешающие обращение товара.

Напомним, ранее в Ростовскую область из Болгарии завезли 38 тонн табачной продукции.