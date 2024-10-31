75 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

С 28 по 30 октября 2024 года на батайском складе в Ростовской области проверили качество более 75 тонн импортного табачного сырья, сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Сырье происхождением Бангладеш и Малави ввезли автомобильным транспортом, — уточнили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что продукция была поставлена в соответствии с нормами в области карантина растений. После этого были выданы необходимые документы, разрешающие обращение товара.
Напомним, ранее в Ростовскую область из Болгарии завезли 38 тонн табачной продукции.