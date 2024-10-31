Фермер из Волгограда выиграл в лотерею 37 млн рублей

Фермер из Волгограда Алексей выиграл 37 миллионов рублей в лотерею. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Столото», мужчина и ранее покупал билеты, надеясь на успех. В конце сентября ему сопутствовала удача — он стал лотерейным миллионером. По словам волгоградца, они с супругой занимаются фермерским хозяйством.