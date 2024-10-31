Фермер из Волгограда выиграл в лотерею 37 млн рублей

Фермер из Волгограда Алексей выиграл 37 миллионов рублей в лотерею. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Столото», мужчина и ранее покупал билеты, надеясь на успех. В конце сентября ему сопутствовала удача — он стал лотерейным миллионером. По словам волгоградца, они с супругой занимаются фермерским хозяйством.
— У нас 60 коз, 170 баранов, 8 коров, перепелки, кролики, утки, куры, индейки, есть животные редких пород. Мы начинали с 1−2 голов и постепенно увеличивали их. Точно найдем, куда вложить деньги, — поделился Алексей.
Он считает, что с ним произошло настоящее чудо. К слову, в победном билете указал свои любимые цифры — 16, 9, 11, 8. Победитель уже решил, что потратит часть средств на образование внуков.