Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со следующего года уровень МРОТ достигнет почти 26 тысяч рублей

В Башкирии с 1 января 2025 года МРОТ станет 25 806 рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 января 2025 года размер минимального размера оплаты труда станет 25 806 рублей (до вычета НДФЛ). Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

В ведомстве отметили, что работодатели не имеют права устанавливать размер зарплаты ниже уровня МРОТ. В этом году показатель в республике составил 22 128 рублей (до вычета НДФЛ), поскольку районный коэффициент начисляется сверх минимального размера оплаты труда.

Специалисты Гострудинспекции также подчеркнули, оплата сверхурочной работы, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не должна включаться в МРОТ. То же самое относится к плате за труд во вредных условиях.

— Таким образом, в МРОТ включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях, — резюмировали в ведомстве.

В Башкирии, как напомнили в Государственной инспекции труда, действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023−2025 годы. Оно устанавливает региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ, то есть МЗП в 2025-ом составит 27 276 рублей (в текущем он равен 23 390) до вычета НДФЛ.

Однако это не касается работников организаций, которые финансируется из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.