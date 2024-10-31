Со следующего года уровень МРОТ достигнет почти 26 тысяч рублей

В Башкирии с 1 января 2025 года размер минимального размера оплаты труда станет 25 806 рублей (до вычета НДФЛ). Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
В ведомстве отметили, что работодатели не имеют права устанавливать размер зарплаты ниже уровня МРОТ. В этом году показатель в республике составил 22 128 рублей (до вычета НДФЛ), поскольку районный коэффициент начисляется сверх минимального размера оплаты труда.
Специалисты Гострудинспекции также подчеркнули, оплата сверхурочной работы, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не должна включаться в МРОТ. То же самое относится к плате за труд во вредных условиях.
— Таким образом, в МРОТ включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях, — резюмировали в ведомстве.
В Башкирии, как напомнили в Государственной инспекции труда, действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023−2025 годы. Оно устанавливает региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ, то есть МЗП в 2025-ом составит 27 276 рублей (в текущем он равен 23 390) до вычета НДФЛ.
Однако это не касается работников организаций, которые финансируется из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций.
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