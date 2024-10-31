Со следующего года уровень МРОТ достигнет почти 26 тысяч рублей

В Башкирии, как напомнили в Государственной инспекции труда, действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023−2025 годы. Оно устанавливает региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ, то есть МЗП в 2025-ом составит 27 276 рублей (в текущем он равен 23 390) до вычета НДФЛ.