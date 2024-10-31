Стала известна программа празднования Нового года

Центральная набережная Енисея преобразится в уникальную арт-зону: три ледяные галереи расскажут историю творчества Чайковского в прозрачных картинах. Кульминацией станет фестиваль «Волшебный лед Сибири», где мастера резца превратят енисейский берег в театр ледяных фантазий на темы бессмертных произведений композитора.