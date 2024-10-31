Стала известна программа празднования Нового года

В год 185-летия композитора город превратится в настоящую симфонию зимних развлечений.
Эпицентром праздника выбран Татышев-парк, где 27 декабря взметнется ввысь главная городская елка среди искрящихся ледяных лабиринтов. Церемония открытия обещает стать культурным событием сезона с участием лучших артистов края.
Центральная набережная Енисея преобразится в уникальную арт-зону: три ледяные галереи расскажут историю творчества Чайковского в прозрачных картинах. Кульминацией станет фестиваль «Волшебный лед Сибири», где мастера резца превратят енисейский берег в театр ледяных фантазий на темы бессмертных произведений композитора.
Особое внимание уделено юным красноярцам: свыше 76 тысяч детей, включая учеников начальных классов, воспитанников коррекционных школ и детей участников СВО, получат праздничные подарки. А парк «Роев ручей» подготовил особый сюрприз — волшебный Почтариум Деда Мороза, где, как пояснили городские власти, зима встретится со сказкой.
Ранее сообщалось, что в Красноярске открытие районных елок стартует 22 декабря.