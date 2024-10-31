На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям. Осадки в регионе прогнозируют 1 ноября.
«Утром, днем и вечером 1 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Жителей и гостей региона просят не забывать о правилах безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.