На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям

«Утром, днем и вечером 1 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.