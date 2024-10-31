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На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям

Ливни с грозами прогнозируют на Кубани 1 ноября.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям. Осадки в регионе прогнозируют 1 ноября.

«Утром, днем и вечером 1 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона просят не забывать о правилах безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.