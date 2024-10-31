Парковку запретят на улице Маяковского в Иркутске

В Иркутске нельзя будет припарковаться на участке улицы Маяковского от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-й Железнодорожной по направлению в центр города. Запрет начнет действовать с 19 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.