Парковку запретят на улице Маяковского в Иркутске

В Иркутске нельзя будет припарковаться на участке улицы Маяковского от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-й Железнодорожной по направлению в центр города. Запрет начнет действовать с 19 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции для улучшения транспортной ситуации в Иркутске.
Данная полоса предназначена для поворота автомобилей направо. Однако в настоящее время она используется как парковка, что становится причиной заторов.