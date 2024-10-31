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Парковку запретят на улице Маяковского в Иркутске

Ограничения вводят для улучшения транспортной ситуации в областном центре.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске нельзя будет припарковаться на участке улицы Маяковского от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-й Железнодорожной по направлению в центр города. Запрет начнет действовать с 19 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции для улучшения транспортной ситуации в Иркутске.

Данная полоса предназначена для поворота автомобилей направо. Однако в настоящее время она используется как парковка, что становится причиной заторов.