В Красноярском крае на покупку беспилотников для лесников выделят почти 100 млн рублей

По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» для лесников закупят еще 23 дрона, на это потратят 98 млн рублей.
По данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, на данный момент в своей работе лесники используют 59 беспилотников: это и небольшие квадрокоптеры и дроны самолетного типа с вертикальным взлетом, которые могут находиться в воздухе до 5−6 часов беспрерывного полета и улетать на расстояние до 300 километров. В декабре в край поступят еще 27 БПЛА.
С помощью дронов специалисты могут быстро находить термоточки, границы и направления распространения возгораний. Это помогает оперативнее тушить пожары в лесах. Также при помощи беспилотных летательных аппаратов выявляют захламления на территории гослесфонда и устанавливают лица, которые вывозят мусор в лес. Кроме того, беспилотники помогают выявлять и пресекать случаи незаконной вырубки деревьев.
«Беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя как надежные помощники. Особенно удобно использовать БПЛА для контроля ситуации в лесах в отдаленных и труднодоступных территориях, куда не всегда легко добраться технике. Качество видеосъемки высокое, нарушения специалисты фиксируют прямо во время полета дрона, а также могут оперативно установить личность нарушителей по исходным данным видео», — рассказал министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Панов.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае утвердили состав экспертного совета по развитию беспилотных авиасистем. В состав совета вошли представители научных, образовательных, производственных организаций, а также учреждений, имеющих опыт применения БАС в своей работе. Основной задачей нового совещательного органа является экспертное сопровождение проектов и мероприятий в сфере беспилотных авиационных систем в Красноярском крае.