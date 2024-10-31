В Красноярском крае на покупку беспилотников для лесников выделят почти 100 млн рублей

По данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, на данный момент в своей работе лесники используют 59 беспилотников: это и небольшие квадрокоптеры и дроны самолетного типа с вертикальным взлетом, которые могут находиться в воздухе до 5−6 часов беспрерывного полета и улетать на расстояние до 300 километров. В декабре в край поступят еще 27 БПЛА.