В Екатеринбурге выберут самого народного дворника

В Екатеринбурге выберут лучшего дворника. Городскую премию запускает уральский девелопер. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.
— Номинанты и победители станут источником вдохновения и гордости для горожан, напоминая о том, что истинная сила города — во вкладе каждого его жителя, — рассказали организаторы.
Премия «Народный дворник» станет голосом всего общества. Конкурс должен помочь призвать к уважению и благодарности к людям в этой профессии. С 1 ноября по 1 декабря горожане смогут выдвинуть себя или других кандидатов. После отбора заявок будет проведены интервью с номинантами. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Проголосовать за лучшего дворника можно будет с 23 декабря 2024 года по 23 января 2025 года.
Название премии может быть хорошо известно старшему поколению жителей Екатеринбурга. Она была запущена в честь старика Б. У. Кашкина, который сменил сферу деятельности ради свободы творчества. Инженер Евгений Малахин стал дворником и преображал уличные пространства города.