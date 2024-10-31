В Екатеринбурге выберут самого народного дворника

Премия «Народный дворник» станет голосом всего общества. Конкурс должен помочь призвать к уважению и благодарности к людям в этой профессии. С 1 ноября по 1 декабря горожане смогут выдвинуть себя или других кандидатов. После отбора заявок будет проведены интервью с номинантами. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Проголосовать за лучшего дворника можно будет с 23 декабря 2024 года по 23 января 2025 года.