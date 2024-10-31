В Татарстане в ноябре 2024 года изменят график выплат пособий семьям с детьми

Пособия перечислят родителям на детей от рождения до 17 лет и в связи с рождением первого ребенка до трех лет до 1 января 2023 года. Также это коснется выплат беременным женщинам и неработающим родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Средства им направят 2 ноября.