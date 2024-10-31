В Татарстане в ноябре 2024 года изменят график выплат пособий семьям с детьми

В Татарстане в ноябре изменят график выплат пособий семьям с детьми. Это связано с тем, что даты перечислений попадают на выходные дни, сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по республике.
Пособия перечислят родителям на детей от рождения до 17 лет и в связи с рождением первого ребенка до трех лет до 1 января 2023 года. Также это коснется выплат беременным женщинам и неработающим родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Средства им направят 2 ноября.
5 ноября родителям перечислят ежемесячное пособие из средств материнского капитала за ребенка до трех лет. А 8 ноября деньги получат по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители.
Напомним, в Татарстане увеличат социальные выплаты и субсидии на проезд в транспорте. Индексация коснется и выплат детям-сиротам.