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И.о. ректора НГЛУ назначен Никита Авралев

У Жанны Никоновой истек срок контракта.

Источник: пресс-служба Минобрнауки РФ

Проректор по стратегическому развитию ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова (НГЛУ). Об этом сообщает Минобрнауки России.

Никита Авралев в 2003 году окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «Политология», а в 2021-м — магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление». Был проректором по стратегическому и инновационному развитию СКФУ, с апреля 2023 года — проректор по стратегическому развитию Университета Лобачевского.

У ректора НГЛУ Жанны Никоновой 30 октября истек срок действия контракта. Она возглавляла вуз с июня 2019 года.

образование