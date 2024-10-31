И.о. ректора НГЛУ назначен Никита Авралев

Проректор по стратегическому развитию ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова (НГЛУ). Об этом сообщает Минобрнауки России.
Никита Авралев в 2003 году окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «Политология», а в 2021-м — магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление». Был проректором по стратегическому и инновационному развитию СКФУ, с апреля 2023 года — проректор по стратегическому развитию Университета Лобачевского.
У ректора НГЛУ Жанны Никоновой 30 октября истек срок действия контракта. Она возглавляла вуз с июня 2019 года.