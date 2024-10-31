И.о. ректора НГЛУ назначен Никита Авралев

Никита Авралев в 2003 году окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «Политология», а в 2021-м — магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление». Был проректором по стратегическому и инновационному развитию СКФУ, с апреля 2023 года — проректор по стратегическому развитию Университета Лобачевского.