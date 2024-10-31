Ростовские энергетики обновили антирейтинг управляющих компаний

Как отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону», за последние три месяца количество неплательщиков в антирейтинге все же сократилось на 26 компаний. При этом ООО «Машсервис» из Батайска и ООО «ВУК» из Волгодонска выбыли из списка из-за лишения лицензий за неисполнение обязательств перед жильцами.