Ростовские энергетики обновили антирейтинг управляющих компаний

В Ростовской области обновили антирейтинг управляющих компаний Ростовской области, которые имеют задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии. В него вошли шесть новых организаций из Ростова-на-Дону и Батайска.
Среди новых должников оказались: ООО «Батайский Управдом», ООО «Батайская УО ЖКХ», ООО «Батайский Лидер», ООО «Жилищник», ООО «УК Гарант Благополучия» и ООО УК «Полипроф». Общая задолженность этих компаний составила более 8 млн рублей.
Как отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону», за последние три месяца количество неплательщиков в антирейтинге все же сократилось на 26 компаний. При этом ООО «Машсервис» из Батайска и ООО «ВУК» из Волгодонска выбыли из списка из-за лишения лицензий за неисполнение обязательств перед жильцами.
На данный момент в антирейтиг входят 54 жилищные компании из Ростова-на-Дону, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Сальска, Таганрога и Шахт. Их задолженность перед гарантирующим поставщиком превысила 79 млн рублей.
В пятерку лидеров списка вошли ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».
Проверить, входит ли конкретная управляющая компания в антирейтинг должников, можно на сайте компании.