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Инстасамка и «Ленинград» выпустят совместный альбом 8 ноября

Российская рэперша Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, присоединилась к группе «Ленинград», которую возглавляет Сергей Шнуров. Выход первого совместного лонгплея артистов намечен на следующую пятницу, 8 ноября.

Источник: Звук

Российская рэперша Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, присоединилась к группе «Ленинград», которую возглавляет Сергей Шнуров. Выход первого совместного лонгплея артистов намечен на следующую пятницу, 8 ноября.

Известно, что все песни в альбоме будут общими. Про коллаборации с другими артистами пока ничего не сообщается. Об этом рассказал директор Инстасамки изданию ТАСС.

О сотрудничестве Инстасамки и группы «Ленинград» стало известно в начале этой недели, 28 октября. В тот же день музыканты выложили тизер своего грядущего фита, получившего название «Хорошо». Предположительно трек будет посвящен успеху музыкантов.