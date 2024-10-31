Новый воронежский епископ Леонтий проведет первый молебен 1 ноября

Напомним, что его назначили на пост епископа Воронежского и Лискинского после того, как митрополит Сергий ушел на пенсию. Это произошло в соответствии с правилами РПЦ, владыке Сергию исполнилось 75 лет. Молебен под руководством владыки Леонтия начнется завтра в 10 часов утра. Богослужение пройдет у мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. К слову, этим летом, как ранее писал наш портал, на Адмиралтейской площади установили памятник святителю Митрофану. Согласно историческим данным, он был советником императора Петра I в духовных вопросах.