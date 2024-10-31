Срок завершения ремонта улицы Ельцина в Екатеринбурге снова перенесли

улицы Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, Хохрякова от Куйбышева до Радищева, переулка Центральный Рынок от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана, улицы 8 Марта от Ленина, 24а до Ленина, 31, дороги по улице Братьев Быковых от Свердлова до Челюскинцев, Зенитчиков от Братской до Палисадной, тротуара по улице Машинистов от дома № 1 до Колмогорова.