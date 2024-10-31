Когда начнется ремонт: в Воронеже 15 многоэтажек остаются без отопления и горячей воды

В четверг, 31 октября, жители квартала на Ростовской, 58 продолжают по-прежнему остаются без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. «Квадра» и муниципалитет пока не смогли дать однозначный ответ, когда начнутся ремонтные работы.
Авария произошла в среду, 30 октября. Прорвало трубу диаметром 100 мм. Без горячей воды и отопления остались жители 15 многоэтажек. В «Квадре» корреспонденту РИА «Воронеж» заявили, что поврежденная теплосеть является муниципальной.
— Ремонт трубопровода в таких случаях — задача городской аварийно-ремонтной службы. Управа Левобережного района и городское управление ЖКХ были своевременно проинформированы о сложившейся ситуации, — прокомментировали в АО «Квадра».
В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» оперативно ответить на вопросы не смогли.
Местные жители сообщили РИА «Воронеж», что, по их информации, к починке трубы планируют приступить завтра 1 ноября. Вопрос о том, через какое время в дома вернется тепло остается открытым. По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на пятницу в Воронеже ожидается от 2 до 4 градусов тепла.