Когда начнется ремонт: в Воронеже 15 многоэтажек остаются без отопления и горячей воды

Местные жители сообщили РИА «Воронеж», что, по их информации, к починке трубы планируют приступить завтра 1 ноября. Вопрос о том, через какое время в дома вернется тепло остается открытым. По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на пятницу в Воронеже ожидается от 2 до 4 градусов тепла.