«Стоимость — 350 млн рублей. Откуда деньги?»: жильцов обязали снести 11-этажку за свой счет, но вопрос остается открытым

«Дом на Пискунова» — обычное кирпичное 11-этажное здание в Иркутске. С виду ничем не отличается от других многоквартирных построек. Однако вот уже больше 15 лет этот дом является печальным символом несправедливости и страданий для его жителей. Дело в том, что объект был построен незаконно, а значит, жить в нем опасно. Но когда это выяснилось, люди уже купили там квартиры, заселились и обустроились. Сейчас же их обязывают освободить «квадраты». Причем дом подлежит сносу за счет самих жильцов. Несколько лет продолжаются тяжбы. Ведь многим и переезжать-то некуда. На днях дело сдвинулось с мертвой точки: