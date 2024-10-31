«Стоимость — 350 млн рублей. Откуда деньги?»: жильцов обязали снести 11-этажку за свой счет, но вопрос остается открытым

«Дом на Пискунова» — обычное кирпичное 11-этажное здание в Иркутске. С виду ничем не отличается от других многоквартирных построек. Однако вот уже больше 15 лет этот дом является печальным символом несправедливости и страданий для его жителей. Дело в том, что объект был построен незаконно, а значит, жить в нем опасно. Но когда это выяснилось, люди уже купили там квартиры, заселились и обустроились. Сейчас же их обязывают освободить «квадраты». Причем дом подлежит сносу за счет самих жильцов. Несколько лет продолжаются тяжбы. Ведь многим и переезжать-то некуда. На днях дело сдвинулось с мертвой точки:
Дума Иркутска утвердила дополнительную меру поддержки для некоторых семей печально известной многоэтажки. Это выплаты на покупку других квартир — по 118 тысяч рублей за квадратный метр, но не более пяти миллионов рублей. При этом вопрос о судьбе самого аварийного дома — снести или помиловать — пока все еще остается открытым.
Построен незаконно и с нарушениями
Эта история началась еще в 2008 году. Компания, которой сейчасуже не существует, начала возводить 11-этажный жилой дом посреди частного сектора. Когда работы подходили к концу, а покупателиуже готовились отмечать новоселье, выяснилось, разрешения на строительство нет. Точнее, было, но не на высотку, а на небольшой коттедж…
Суд запретил продолжать работы. Исполнение такого вердикта должны были проконтролировать приставы, но этого не произошло. Позже выяснилось, что бывший начальник Октябрьского отдела ФССП Иркутска закрыла глаза на свои обязательства за «подарок» в виде двух квартир почти за 5,5 миллионов рублей. За это ее приговорили к 8,5 годам исправительной колонии. Но на тот момент объектуже стоял, а сниженная в стоимости недвижимость пользовалась повышенным спросом у покупателей. Среди тех, кому не повезло, оказалась Татьяна Петрова.
— Мы купили двухкомнатную квартиру. Цена за квадратный метр составляла почти 33 тысячи рублей. Для этого мы продали прежнее жилье, заняли деньги у родных и оформили кредит. Документы перед покупкой, конечноже, были проверены. У застройщика было разрешение именно на строительство многоэтажного жилого дома.
Однако бумаги оказались фальшивыми. Многоэтажка получила статус самостроя и не была введена в эксплуатацию. Согласно выводам экспертизы, застройщик возвел высотку с многочисленными серьезными нарушениями. Например, при землетрясении она может сложиться как карточный домик, азначит, жить в ней попросту опасно. Кроме того, и правила пожарной безопасности не соблюли.
Элементарного — отопления, света, горячей воды, лифтов — в многоэтажке не было. Но людям нужно было где-то жить, поэтому, получив долгожданные ключи, владельцы квартир по Пискунова, 40 решили довести дом до ума своими силами. Организовали ТСЖ, заключили договоры на поставку воды и электричества, установили домофон и систему видеонаблюдения, отремонтировали крышу. Надеялись, что все образуется.
Застройщик объявил себя банкротом
Тем временем споры между застройщиком и администрацией Иркутска продолжались. В 2013 году стороны заключили мировое соглашение. Компания пообещала устранить все нарушения. Жильцы смогли выдохнуть, казалось — проблемы позади. Многие в это время оформили право собственности и зарегистрировали его в Росреестре. Кто-то продал свои квартиры на вторичном рынке, а кто-то остался жить здесь, на Пискунова, 40. Но неожиданно строительная компания объявила себя банкротом. А дефекты так и не были устранены.
Какжетак вообще могло произойти? Историей далее заинтересовались следственные органы.
Как оказалось, в 2011—2013 годах действующий на тот момент начальник юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации Иркутска вступил в сговор с застройщиком и согласился отозвать требования по сносу объекта. Компания приобрела права собственности на дом, а значит и на передачу квартир в нем. За эту «услугу» экс-чиновник получил девять квартир в той самой высотке, общая стоимость которых составила 7,7 млн рублей. Его приговорили к лишению свободы.
Нельзя признать аварийным жильем
Правда, от того, что виновные оказались за решеткой, проблем у жителей дома не убавилось. В 2019 году администрация Иркутска подала в суд, требуя признать самострой незаконным и в дальнейшем снести его. Служители Фемиды встали на сторону истца.
— По закону сносить дом должен застройщик, но так как компания исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, эти расходы ложатся на плечи собственников квартир, — рассказывала Татьяна Петрова. — Цена немаленькая. Около 350 миллионов рублей! Откуда брать деньги? Мы не знаем. У многих квартиры на Пискунова — единственное жилье…
Соседи подали апелляцию, но суд не изменил решения. Тогда они начали обращаться во все инстанции, рассказывали о случившемся в СМИ, устраивали митинги, требуя провести повторную экспертизу.
Собственники надеялись, что смогут узаконить многоэтажку и затем довести ее до ума. По предварительным подсчетам, на это ушло бы около 70 миллионов рублей. Но и это не стало выходом из ситуации. Поскольку у объекта нет проектно-сметной документации и разрешения на строительство, его никогда не поставят на кадастровый учет.
Можно было бы признать жилье аварийным и расселить дольщиков в новые квартиры или выдать соответствующие компенсации. Но оказалось, что и это невозможно. Фактически, из-за отсутствия нужных документов, 11-этажка официально даже не является домом.
Для помощи собственникам, у которых это единственная недвижимость, были предложены выплаты в 53 тысячи рублей за «квадрат». При этом свои квартиры в доме на Пискунова, 40 они должны были передать муниципалитету. На эти условия согласились только шесть семей. Другие отказались, посчитав, что размер выплат слишком маленький.
Будут сносить за счет жильцов?
В 2023 году, по инициативе жителей высотки, независимые столичные эксперты сделали рецензию на экспертизу, на основании которой было принято решение о сносе дома. Они решили, что недочеты в многоэтажке можно устранить, сносить ее необходимости нет. Но эти доводы Иркутский областной суд не принял во внимание, решение нижестоящей инстанции осталось без изменений. Тогда жильцы решили обжаловать его в кассационном суде Кемерово. Но и здесь их ожидала неудача. Жильцы лишились прописки, им дали пять дней на то, чтобы освободить свои квартиры. Однако собственники никуда не съехали, а начали готовить жалобу в Верховный суд.
В октябре 2024 года история с домом Пискунова, 40 вновь стала темой обсуждения. На заседании Думы Иркутска была утверждена соцвыплата для жильцов многоэтажки, которая признана аварийной самовольной постройкой. Ее получат те, кому некуда переехать. Также выплату в теории смогут получить потерпевшие по уголовным делам по фактам мошенничества застройщика дома.
— Документ вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 1 мая 2025-го. Размер выплаты составит 118 тысяч рублей за квадратный метр, но не больше 5 миллионов рублей. Для этих целей в бюджете Иркутска предусмотрят 138 миллионов рублей, — рассказали в городской администрации.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, новость пока вызывает вопросы у жителей высотки.
— Мы проводили независимую оценку квартиры. Оказалось, квартиры в среднем стоят около 8 миллионов рублей. А что я могу позволить за пять? — размышляла Татьяна. — Да и съезжать не хочется. Рядом больница, школа, детский сад, магазины…
Вопрос о судьбе самого аварийного дома пока также все еще остается открытым. За чей счет будут избавляться от многоэтажки?
— На сегодняшний день мы можем пока констатировать тот факт, что решением суда от 2019 года дом положено снести за счет собственников. Это решение никто не отменял, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
В пресс-службе администрации города корреспонденту КП-Иркутск рассказали, что пока вопрос о сносе дома также находится на обсуждении. Вполне вероятно, что этим будет заниматься сам муниципалитет.