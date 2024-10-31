В Самаре нашли способ предотвратить цветение Волги с помощью нового метода доочистки сточных вод, который поможет избавиться от питательного вещества для микроорганизмов аммония. Именно из-за него и цветет вода в реках. Об этом сообщили в Самарском политехе.
«Инновационная технология будет применяться на очистных сооружениях поселка Солнечная Поляна. Ученые рассчитывают, что она поможет справиться с массовым развитием водорослей в Волге», — рассказали в пресс-службе.
Эксперименты проводились на протяжении нескольких лет с различными конфигурациями и сочетаниями фильтрующих загрузок. Так как Солнечная Поляна находится на территории национального парка Самарская Лука строительство новых очистных сооружений там запрещено, а биологические методы в этом случае не подходят, так как для них требуется больше площади.
Ожидается, что благодаря новой разработке сброс сточных вод с высоким содержанием аммония из поселка прекратится, и Волга станет чище. Разработку коллектива уже оценили в научном сообществе.