В Самаре нашли способ предотвратить цветение Волги

Эксперименты проводились на протяжении нескольких лет с различными конфигурациями и сочетаниями фильтрующих загрузок. Так как Солнечная Поляна находится на территории национального парка Самарская Лука строительство новых очистных сооружений там запрещено, а биологические методы в этом случае не подходят, так как для них требуется больше площади.