Суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области

В Ростовской области из-за «грубых нарушений промышленной безопасности» на 90 суток приостановили работу шахты «Октябрьская Южная». Об этом информирует Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.
Как выяснилось, во время первой проверки было обнаружено несоответствие требованиям по пожаротушению. Обстановка угрожала жизни и здоровья горняков. В связи с этим юрлицо сразу же привлекли к административной ответственности, а деятельность шахты временно остановили.
— Было выдано предписание об устранении нарушений, но во время повторной проверки изменений не отметили. В итоге специалисты вынуждены были обратиться в Октябрьский районный суд, — разъяснили в Ростехнадзоре.
По итогам слушаний, как уже было сказано, шахту закрыли на 90 суток. Также было возбуждено административное дело в отношении директора предприятия (ч.11 ст. 19.5 КоАП РФ).