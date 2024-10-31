Суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области

Как выяснилось, во время первой проверки было обнаружено несоответствие требованиям по пожаротушению. Обстановка угрожала жизни и здоровья горняков. В связи с этим юрлицо сразу же привлекли к административной ответственности, а деятельность шахты временно остановили.