Аферисты обманули бывшего советника президента Башкирии Виктора Пчелинцева на 5 млн рублей

Бывшего советника президента Башкирии Виктора Пчелинцева аферисты лишили пяти миллионов рублей. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило информационное агентство «Башинформ».
Согласно предварительным данным, с потерпевшим связались аферисты и заявили ему, что якобы с его счетов переводятся деньги недружественной стране. Была, как отмечается, применена схема обзвона лжепредставителей ФСБ, Центробанка и прочих.
Экс-советник поверил мошенникам и признался, что у него и в самом деле имеются сбережения в банке, а затем снял более пяти миллионов рублей и отправил их на «безопасные счета».
О случившемся Пчелинцев рассказал близким, и те объяснили ему, что его попросту «развели». После этого он отправился в полицию и написал заявление.
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