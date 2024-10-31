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Аферисты обманули бывшего советника президента Башкирии Виктора Пчелинцева на 5 млн рублей

Экс-советника президента Башкирии киберпреступники лишили 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего советника президента Башкирии Виктора Пчелинцева аферисты лишили пяти миллионов рублей. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило информационное агентство «Башинформ».

Согласно предварительным данным, с потерпевшим связались аферисты и заявили ему, что якобы с его счетов переводятся деньги недружественной стране. Была, как отмечается, применена схема обзвона лжепредставителей ФСБ, Центробанка и прочих.

Экс-советник поверил мошенникам и признался, что у него и в самом деле имеются сбережения в банке, а затем снял более пяти миллионов рублей и отправил их на «безопасные счета».

О случившемся Пчелинцев рассказал близким, и те объяснили ему, что его попросту «развели». После этого он отправился в полицию и написал заявление.

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