Белоруссия откроет генконсульство в Калининграде в 2025 году

О планах открыть генеральные консульства в Калининграде, Нижнем Новгороде и Владивостоке сообщал в 2023 году бывший посол республики в РФ Дмитрий Крутой. Он отмечал, что такие представительства представляют собой более статусную структуру, и «к ним лучше отношение на местном уровне». Первые три генконсульства появились в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.