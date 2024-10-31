Белоруссия откроет генконсульство в Калининграде в 2025 году. Об этом говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Сейчас в Калининграде действует отделение посольства Белоруссии. Отмечается, что до 1 июня 2025 года его закроют. До этого срока в Калининграде появится генеральное консульство. Премьер-министр республики Роман Головченко поручил министерству финансов выделить деньги на его содержание.
О планах открыть генеральные консульства в Калининграде, Нижнем Новгороде и Владивостоке сообщал в 2023 году бывший посол республики в РФ Дмитрий Крутой. Он отмечал, что такие представительства представляют собой более статусную структуру, и «к ним лучше отношение на местном уровне». Первые три генконсульства появились в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.