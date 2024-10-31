Омские полицейские сожгли более 23 килограммов запрещенных веществ

Как отметила врио замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Екатерина Шешурина, всего с начала 2024 года в Омской области было зафиксировано более 2 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота было изъято более 155 кг подконтрольных веществ.