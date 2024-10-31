Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские полицейские сожгли более 23 килограммов запрещенных веществ

Все вещества являлись вещдоками и были уничтожены после приговоров суда.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в печи одной из котельных в Омске полицейские сожги более 23 килограммов наркотиков, которые были изъяты в качестве вещдоков по уголовным делам.

Среди уничтоженных наркотиков были: героин, мефедрон, марихуана, гашиш и анаша (свыше 50 доз стоимостью более 30 млн рублей на черном рынке).

Как отметила врио замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Екатерина Шешурина, всего с начала 2024 года в Омской области было зафиксировано более 2 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота было изъято более 155 кг подконтрольных веществ.

Полицейские предупреждают омичей об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Максимальное наказание за данное преступление — до пожизненного лишения свободы.