Омские полицейские сожгли более 23 килограммов запрещенных веществ

Вчера в печи одной из котельных в Омске полицейские сожги более 23 килограммов наркотиков, которые были изъяты в качестве вещдоков по уголовным делам.
Среди уничтоженных наркотиков были: героин, мефедрон, марихуана, гашиш и анаша (свыше 50 доз стоимостью более 30 млн рублей на черном рынке).
Как отметила врио замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Екатерина Шешурина, всего с начала 2024 года в Омской области было зафиксировано более 2 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота было изъято более 155 кг подконтрольных веществ.
Полицейские предупреждают омичей об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Максимальное наказание за данное преступление — до пожизненного лишения свободы.