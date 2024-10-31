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На городской эспланаде в Перми начали установку новогодней ели

Начало работ по установке главного символа Нового года заметили из окна краевого парламента.

Источник: Парламент | Пермский край в Telegram

В телеграм-канале Законодательного собрания Пермского края сообщили о начале работ по установке новогодней ели. Ее начали устанавливать на день раньше запланированного срока как раз перед окнами краевого парламента.

Подрядчик выполнения работ начал сборку основания и ограждения для 30-метровой зеленой красавицы. Она станет центром главного ледового городка в Перми, который в этом году назовут «Большое пермское чаепитие».

Центральный ледовый городок будет символизировать гостеприимство Перми и дружеское взаимопонимание. Устройство и монтаж проведут с 2 по 27 декабря.

В Перми на городской эспланаде 1 ноября начнут установку новогодней ели. Главная новогодняя ель города простоит до конца февраля.