В РФ научились определять целостность объектов из диэлектрических материалов

Предложенный метод основан на отражении и пропускании электромагнитных волн, что позволяет определять внутреннюю структуру объектов, наличие в них неоднородностей и дефектов. «На основе данных, которые можно получить вблизи объекта, мы получаем его внутренние характеристики. Это метод неразрушающего контроля образца. Мы применяем математическое моделирование и двухшаговый метод решения обратной задачи. Главное достоинство нашего метода — это сведение задачи к решению линейного интегрального уравнения с последующим явным вычислением искомой функции диэлектрической проницаемости», — сказал один из авторов проекта, аспирант ПГУ Андрей Лапич.