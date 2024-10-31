В РФ научились определять целостность объектов из диэлектрических материалов

ПЕНЗА, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали математическую модель, которая позволит показать внутреннюю структуру и выявлять неоднородности объектов из диэлектрических материалов, не нарушая их целостность. Предложенный способ подходит и для проверки образцов на конвейере, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Предложенный метод основан на отражении и пропускании электромагнитных волн, что позволяет определять внутреннюю структуру объектов, наличие в них неоднородностей и дефектов. «На основе данных, которые можно получить вблизи объекта, мы получаем его внутренние характеристики. Это метод неразрушающего контроля образца. Мы применяем математическое моделирование и двухшаговый метод решения обратной задачи. Главное достоинство нашего метода — это сведение задачи к решению линейного интегрального уравнения с последующим явным вычислением искомой функции диэлектрической проницаемости», — сказал один из авторов проекта, аспирант ПГУ Андрей Лапич.
Точный математический расчет позволил ученым получить данные об исследуемом объекте, не нарушая его целостность. Такой метод позволяет выявлять изъяны и дефекты в изделиях и деталях в областях, где нет возможности исследования объекта без нарушения его целостности. Например, с его помощью можно быстро проводить контроль для тысяч образцов на конвейере.
Исследование выполнены по гранту государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. Научные результаты опубликованы в научных журналах квартиля Q1/Q2 по базам данных Scopus/WoS.