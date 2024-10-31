Дептранс Москвы предупредил о проверках парковки на 5 улицах с 1 ноября

Кроме того, столичный департамент транспорта призвал московских водителей 31 октября выезжать на дороги города только при наличии зимней резины на автомобилях. Тем, кто не успел произвести замену летней резины, рекомендовано воспользоваться вместо своих машин городским общественным транспортом, в том числе метрополитеном.