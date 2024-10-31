Дептранс Москвы предупредил о проверках парковки на 5 улицах с 1 ноября

Главной целью проводимых мероприятий станет выявление нарушений правил парковки автомобилей. Инспекторы МАДИ проведут рейды на улицах Газопровод, Тверская, Щербаковская, в Астрадамском и Огородном проездах. Именно на указанные улицы сейчас приходится максимальное количество жалоб и обращений москвичей о неправильно припаркованных автомобилях, или о машинах, бросаемых водителями в неположенных местах.
Московских автомобилистов предупредили, что парковка транспортных средств в неположенном месте влечет за собой привлечение к административной ответственности и штраф в размере три тысячи рублей. Поэтому соблюдение правил позволяет водителям избежать риска быть оштрафованными.
Кроме того, столичный департамент транспорта призвал московских водителей 31 октября выезжать на дороги города только при наличии зимней резины на автомобилях. Тем, кто не успел произвести замену летней резины, рекомендовано воспользоваться вместо своих машин городским общественным транспортом, в том числе метрополитеном.