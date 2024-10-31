Пасмурно, но без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды на ноябрь в Башкирии

Судя по вероятностному прогнозу на отопительный сезон, который представили в Башгидрометцентре, средняя температура воздуха в ноябре в республике будет держаться в пределах нормы, то есть −4,4°C. Первая неделя месяца еще порадует плюсовой температурой днем — в южных районах, к примеру, в выходные ожидается до +8, на западе республики и в Уфе до +6. В северных районах будет немного прохладнее: тут уличные градусники покажут +4; +2°C. А ночью их столбики и вовсе опустятся до −4.