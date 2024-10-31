Пасмурно, но без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды на ноябрь в Башкирии

Ну вот и наступил последний месяц осени. Уже окончательно прошли теплые деньки, и совсем скоро выпадет первый снег, хотя в некоторых районах республики снегопады начались, как минимум, неделю назад. Чего же ждать от ноября — проливных дождей, заморозков, или же осень еще порадует солнечными деньками? Своим прогнозом погоды поделились башкирские синоптики.
ПОХОЛОДАНИЕ СО ВТОРОЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА.
Судя по вероятностному прогнозу на отопительный сезон, который представили в Башгидрометцентре, средняя температура воздуха в ноябре в республике будет держаться в пределах нормы, то есть −4,4°C. Первая неделя месяца еще порадует плюсовой температурой днем — в южных районах, к примеру, в выходные ожидается до +8, на западе республики и в Уфе до +6. В северных районах будет немного прохладнее: тут уличные градусники покажут +4; +2°C. А ночью их столбики и вовсе опустятся до −4.
Начиная со второй недели ноября в республику придет устойчивое похолодание, и даже днем столбики уличных термометров уже не будут подниматься выше 0. Средняя температура воздуха будет держаться на уровне −1; −3, а ночью опускаться примерно до −5. В северных и горных районах по ночам будет прохладнее — до — 11 .
Вторая половина месяца не будет особо отличаться по погодным условиям. В центральных и восточных районах Башкирии днем будет около −2; 4, ночью до −7; −9. На западе и севере республики средняя температура воздуха будет всего лишь на пару-тройку градусов ниже. Ближе к декабрю и вовсе, кажется, в регионе потеплеет: практически на всей территории ожидается средняя температура воздуха днем −2; −1, а ночью до −4.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕСЯЦА БУДЕТ ПАСМУРНОЙ.
Что касается осадков, то серьезных снегопадов или обильных ливней в ноябре синоптики не прогнозируют. Однако большая часть месяца все же будет пасмурной. Первые две недели будет идти легкий снежок вперемешку с дождем, а солнце проглянет только ближе к декабрю. Примерно к этому же времени стоит ожидать установление окончательного снежного покрова в республике.
Также отметим, что данный прогноз погоды все же является вероятностным, то есть основанным на средних многолетних значениях. А значит, он может поменяться в любой момент с приходом циклона или затоком холодной арктической воздушной массы, или других погодных факторов. Поэтому лучше регулярно поглядывать в обновленный ближайший прогноз синоптиков, чтобы не прогадать с зонтом или теплой курткой.