Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?

«В целом идея неплохая, если деньги потом будут вкладываться в рекламу Казани. За рубежом много где решили таким образом собирать деньги на продвижение. По сути это рекламные деньги. С одного туриста сумма небольшая, а если взять всех, то набирается неплохая сумма, которую можно направить на рекламу региона или города и еще больше повысить его привлекательность», — полагает Сабиров.