На улице Маяковского в Иркутске запретят парковку с 19 ноября

На улице Маяковского в Иркутске запретят парковать авто с 19 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение приняли из-за постоянных пробок. Так, ставить машины будет нельзя на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной по направлению в центр столицы региона.
— Такое решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции для улучшения транспортной ситуации в Иркутске, — пояснили в администрации.
В настоящий момент полоса предназначена для поворотов направо. Но многие на ней паркуют авто.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трех участках улиц Баррикад и Щедрина запретят проезд автомобилей. Это связано со строительством луча тепломагистрали.