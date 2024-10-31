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На улице Маяковского в Иркутске запретят парковку с 19 ноября

Такое решение приняли из-за постоянных пробок.

Источник: Комсомольская правда

На улице Маяковского в Иркутске запретят парковать авто с 19 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение приняли из-за постоянных пробок. Так, ставить машины будет нельзя на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной по направлению в центр столицы региона.

— Такое решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции для улучшения транспортной ситуации в Иркутске, — пояснили в администрации.

В настоящий момент полоса предназначена для поворотов направо. Но многие на ней паркуют авто.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трех участках улиц Баррикад и Щедрина запретят проезд автомобилей. Это связано со строительством луча тепломагистрали.