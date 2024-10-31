На улице Маяковского в Иркутске запретят парковку с 19 ноября

На улице Маяковского в Иркутске запретят парковать авто с 19 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение приняли из-за постоянных пробок. Так, ставить машины будет нельзя на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной по направлению в центр столицы региона.