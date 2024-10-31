Какие фильмы выходят в кино и в сети в ноябре 2024 года

Дэвид Гордон Грин возвращается к жанру комедии после эры хоррор-легасиквелов (трилогия «Хэллоуин», два «Экзорциста»), а Бен Стиллер играет первую за семь лет главную роль (предыдущим таким выступлением была «История семьи Майровиц» Ноа Баумбаха). По сюжету герой Стиллера, закоренелый трудоголик, вынужден отправиться в Огайо, чтобы присматривать за недавно осиротевшими племянниками.