Памятные места приводят в порядок к юбилею Великой Победы в Иркутске

В мае вся страна отметит 80-летний юбилей Великой Победы. Вот и в Иркутске начали приводить в порядок памятные места. Так, неделю назад стартовал ремонт мемориала «Вечного огня Славы». Об этом в моем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов. Работы идут при поддержке областного правительства. У комплекса отреставрируют гранитные блоки ограждения и обновят плитку.
— Кроме этого, большой объем работ был выполнен и на Русско-Амурском мемориальном комплексе. До появления Вечного огня именно здесь проводились торжественные митинги, памятные мероприятия. Здесь похоронены солдаты, которые сражались на полях в годы Великой Отечественной войны и умерли в госпиталях Иркутска от полученных ран. В прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию комплекса, — поделился градоначальник.
Кроме того по программе «Развитие культуры» в 2024 году восстановили 35 надгробий. Всего было обновлено более чем 300 захоронений бойцов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в текущем году идут ремонты 15 мостов. Большую часть из них хотят ввести в эксплуатацию до конца 2024.