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Памятные места приводят в порядок к юбилею Великой Победы в Иркутске

На прошлой неделе начался ремонт «Вечного огня Славы».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мае вся страна отметит 80-летний юбилей Великой Победы. Вот и в Иркутске начали приводить в порядок памятные места. Так, неделю назад стартовал ремонт мемориала «Вечного огня Славы». Об этом в моем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов. Работы идут при поддержке областного правительства. У комплекса отреставрируют гранитные блоки ограждения и обновят плитку.

— Кроме этого, большой объем работ был выполнен и на Русско-Амурском мемориальном комплексе. До появления Вечного огня именно здесь проводились торжественные митинги, памятные мероприятия. Здесь похоронены солдаты, которые сражались на полях в годы Великой Отечественной войны и умерли в госпиталях Иркутска от полученных ран. В прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию комплекса, — поделился градоначальник.

Кроме того по программе «Развитие культуры» в 2024 году восстановили 35 надгробий. Всего было обновлено более чем 300 захоронений бойцов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в текущем году идут ремонты 15 мостов. Большую часть из них хотят ввести в эксплуатацию до конца 2024.