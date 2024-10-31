Памятные места приводят в порядок к юбилею Великой Победы в Иркутске

— Кроме этого, большой объем работ был выполнен и на Русско-Амурском мемориальном комплексе. До появления Вечного огня именно здесь проводились торжественные митинги, памятные мероприятия. Здесь похоронены солдаты, которые сражались на полях в годы Великой Отечественной войны и умерли в госпиталях Иркутска от полученных ран. В прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию комплекса, — поделился градоначальник.