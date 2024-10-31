Мокрый снег, гололедица, снежные накаты: самарцев предупредили о плохой погоде 1 ноября

В первый день ноября в Самаре и области прогнозируют резкое ухудшение погоды. Кое-где усилится западный и юго-западный ветер до 15−18 метров в секунду. В Самарской области объявили желтый уровень опасности.
— Ночью по северу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, — предупреждают синоптики Приволжского УГМС.
На дорогах возможна гололедица, снежные накаты, налипание мокрого снега. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, не нарушать правила и не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, чтобы не попасть в аварию.