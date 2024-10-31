Из Екатеринбурга запустят прямые перелеты в Абу-Даби

Из Екатеринбурга в Абу-Даби запустят прямые перелеты. Первый перелет осуществят 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба уральского аэропорта Кольцово.
За перелеты отвечать будет арабская авиакомпания AirArabia. Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320.
— Вылеты запланированы на 09:50 — еженедельно, по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов и 20 минут, — рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
На данный момент билеты на рейсы уже доступны к продаже. Отмечается, что открытие нового направления позволит путешественникам из уральской столицы летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.
Ранее первые перелеты из Екатеринбурга в Гоа начали осуществлять уже в октябре 2024 года. Без пересадок долететь можно со 2 октября.